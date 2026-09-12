ДНК праща Атанаска доживот в затвора
Убийцата на малката Алекс от Поморие ще обжалва присъдата По 180 хиляди лева кръвнина за всеки от почернените родители Ще остане ли до края на живот...
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Убийцата на малката Алекс от Поморие ще обжалва присъдата По 180 хиляди лева кръвнина за всеки от почернените родители Ще остане ли до края на живот...
Подсъдимата Атанаска: Невинна съм, кълна се в децата си Най-тежкото наказание- доживотен затвор без право на замяна, поиска прокуратурата за 39-годиш...
39-годишната Атанаска Георгиева, която е подсъдима за убийството на 8-годишната Александра от Поморие продължава да отрича, че е удушила момиченцето....
Мъж, носещ прякор Милото, беше забъркан в убийството на малката Алекс от Поморие. Разбира се, според обърканите ппоказания на подсъдимата Атанаска Гео...
Бургас. Атанаска Георгиева, задържана за убийството на 8-годишната Александра от Поморие, е променила показанията си, съобщи Нова ТВ, цитирайки сестра...
Удушвачката Атанаска се кани да оттегли самопризнанията си Да се върне смъртното наказание, иска майката на удушената Алекс от Поморие. На 40-ия ден...
Атанаска Георгиева е направила пълни самопризнания за убийството в Областната дирекция на полицията в Бургас, съобщи "Дарик" Поморие. В понеделник ма...