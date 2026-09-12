При нас са децата на средната класа
Приказките за алчните частници са една удобна легенда Атанас Иванов е доктор по философия, създател и идеен ръководител на школа "Иванови" и ЧСОУ "Ев...
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Приказките за алчните частници са една удобна легенда Атанас Иванов е доктор по философия, създател и идеен ръководител на школа "Иванови" и ЧСОУ "Ев...
Имахме над 20 пробни изпита за матурите Тази година на изпита по математика след 7 клас имаше рекордно количество слаби оценки. Защо е така, попитахм...
Нека се грижим за изоставащите ученици, но отличниците ще издърпат България