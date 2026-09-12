Официално: Зима е
Тази сутрин точно в 06.48 часа настъпи зимното слънцестоене. С това се слага и началото на астрономическата зима. С настъпването на астрономическата з...
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Тази сутрин точно в 06.48 часа настъпи зимното слънцестоене. С това се слага и началото на астрономическата зима. С настъпването на астрономическата з...
София. 21 срещу 22 декември е най-дългата нощ през годината, маркираща зимното слънцестоене. Астрономическата зима настъпва на 22 декември в 01:03 ч....
Астрономическата зима настъпва със зимното слънцестоене тази вечер в 19:11 ч. В северното полукълбо това се явява и най-краткият ден и най-дългата нощ...