Всичко за Астрономическа Зима

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Официално: Зима е

Официално: Зима е

Тази сутрин точно в 06.48 часа настъпи зимното слънцестоене. С това се слага и началото на астрономическата зима. С настъпването на астрономическата з...

22 декември | 7:50
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