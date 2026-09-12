Германия одобри AstraZeneca за над 65 годишни
Няколко страни първоначално ограничиха нейното прилагане до хората под 65-годишна възраст
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Няколко страни първоначално ограничиха нейното прилагане до хората под 65-годишна възраст
Няма яснота кога отново ще заработят т.нар „зелени коридори“
Предимството и е, че е по-евтина и по-лесна за съхраняване
Ню Йорк. Американският фармацевтичен концерн Pfizer потвърди, че е оферирал конкурентната британска компания Astra Zeneca да я купи за близо 100 млрд....