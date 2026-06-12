$1,7 млн. за новия Aston Martin Vulcan
Над 1,7 млн. долара трябва да имате в банковата си сметка, ако искате да си купите новия суперавтомобил Aston Martin Vulcan. Най-екстремната кола, про...
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Над 1,7 млн. долара трябва да имате в банковата си сметка, ако искате да си купите новия суперавтомобил Aston Martin Vulcan. Най-екстремната кола, про...