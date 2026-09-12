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От компанията Aston Martin обичат да изпипват нещата и да са оригинални. Всеки от автомобилите на марката се прави на ръка, което означава, че в свет...
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От компанията Aston Martin обичат да изпипват нещата и да са оригинални. Всеки от автомобилите на марката се прави на ръка, което означава, че в свет...
Предположенията, че Aston Martin ще пусне юбилеен V12 Vantage, се оправдаха частично. Британската марка за луксозни автомобили наистина показа нова ве...
Продадоха на търг Aston Martin от 60-те години на миналия век за 4,85 млн. долара. Уникалният модел DB4GT "Jet" Coupe e модифициран допълнително от ит...