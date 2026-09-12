Името на кой светец носи папапа
Това е едва вторият папа от новото време, приел неизползвано до момента име
Следете всички новини, анализи и коментари за Асизи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това е едва вторият папа от новото време, приел неизползвано до момента име
Асизи. Ученици от Професионална гимназия по електроника в Кърджали участваха във втората международна среща по проект „Един с друг вместо един до дру...
Папа Франциск посети вчера град Асизи, където е роден покровителят на Италия свети Франциск Асизки. На 4 октомври тържествено се отбелязва празникът н...