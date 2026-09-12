Банкер предложи удивителна сума на участничка
Жу е технически организатор, но в свободното си време работи и като танцьор
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Жу е технически организатор, но в свободното си време работи и като танцьор
Мария Трошкова стана асистент на Роберт Фицо 50-годишният премиер на Словакия покани еротичен модел за асистентка. Роберт Фицо, който е на този пост...
Робин си е рязал вените, разказва Ребека Спенсър