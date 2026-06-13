Не виждаме мерки за по-високи пенсии
Смелост е, че кабинетът поиска 4,5% ръст на вноскитеРано е да вдигаме възрастта от 2016 г., смята Асиа Гонева Преди ден кабинетът предложи проект за...
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Смелост е, че кабинетът поиска 4,5% ръст на вноскитеРано е да вдигаме възрастта от 2016 г., смята Асиа Гонева Преди ден кабинетът предложи проект за...