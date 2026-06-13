ТИР блокира пътя Асеновград – Смолян
ТИР е блокирал движението на пътя Асеновград – Смолян в района на село Бачково, съобщава "Фокус". Превозното средство с хасковска регистрация е закъс...
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ТИР е блокирал движението на пътя Асеновград – Смолян в района на село Бачково, съобщава "Фокус". Превозното средство с хасковска регистрация е закъс...
Ново свлачище се активизира на пътя Асеновград - Смолян. Движението на автомобили при първия километър след Асеновград се осъществява само в едната ле...