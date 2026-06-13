Тежко меле между три автомобила. Една от колите гори
Заради инцидента за известно време е било ограничено движението по трасето
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Заради инцидента за известно време е било ограничено движението по трасето
Километрични задръствания на пътя Асеновград- Смолян. Колоните от автомобили и автобуси са се образували в района преди Нареченски бани, съобщава Нова...
Пътят Асеновград-Смолян със специален пропускателен режим заради обрушване на скална маса. Пропускат се автомобили и от двете страни, но на етапи, соч...
Скали паднаха на главния път между Асеновград и Смолян и го блокираха. Скалната маса се е свлякла малко преди втория тунел в посока Бачково, съобщава...
Продължава разчистването на свлачището на пътя Асеновград-Смолян. Днес работата на специализираните машини ще бъде съсредоточена върху огромните скалн...