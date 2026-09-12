Всичко за Асен Букарев

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Последни новини Спорт
Букарев хвърли оставка

Букарев хвърли оставка

София. След загубата на "Славия" с 1:3 от "Локо" (Пд) Асен Букарев хвърли оставка. "Достойнството не ми позволява да остана. Ще разговарям с г-н Стефа...

20 октомври | 19:02
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"Славия" представи Букарев

"Славия" представи Букарев

София. "Славия" представи официално новия си старши треньор Асен Букарев. Младият специалист заяви, че пътят пред "белите" е да се започне цялостно на...

10 юни | 10:15
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