Асен Букарев поема руля във Витоша Бистрица
Специалистът ще вади "тигрите" от калта
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Специалистът ще вади "тигрите" от калта
Кадър от Герена" ще трупа стаж в "Байер" Л ПАОК чака Мигел Бедоя за преговори в Солун, тръби гръцката преса. Тимът на Димитър Бербатов е готов да пре...
София. След загубата на "Славия" с 1:3 от "Локо" (Пд) Асен Букарев хвърли оставка. "Достойнството не ми позволява да остана. Ще разговарям с г-н Стефа...
Венци Стефанов няма да маха треньора Асен Букарев въпреки негативните резултати на "Славия". "Той ще води тима твърдо. Имаме му пълно доверие", отсече...
София. Треньорът на Славия Асен Букарев изяви готовност да напусне клуба. Това стана веднага след загубата 0:3 от Лудогорец в София. "Аз имам достойнс...
София. "Славия" представи официално новия си старши треньор Асен Букарев. Младият специалист заяви, че пътят пред "белите" е да се започне цялостно на...
София. Асен Букарев ще бъде треньор на „Славия" през новия сезон. Той бе помощник на Вили Вуцов при "белите" през последната кампания. Договорът на 3...