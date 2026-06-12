In memoriam: Детето на Афродита отлетя към рая
Демис Русос почина на 68 в Атина в деня на изборите Демис Русос, който цял живот възпяваше любовта с феноменалния си тембър, отлетя към рая. Гръцкият...
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Демис Русос почина на 68 в Атина в деня на изборите Демис Русос, който цял живот възпяваше любовта с феноменалния си тембър, отлетя към рая. Гръцкият...