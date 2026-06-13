Отбелязваме 100 г. от арменския геноцид
Масовите убийства на арменците християни започват точно преди 100 години в Османската империя. И до днес в съвременна Турция отказват да признаят за п...
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Масовите убийства на арменците християни започват точно преди 100 години в Османската империя. И до днес в съвременна Турция отказват да признаят за п...