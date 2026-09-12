Всичко за Армен Назарян

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Назарян: Гоним 6 квоти за Рио

Назарян: Гоним 6 квоти за Рио

"Гоним 6 квоти за олимпиадата в Рио де Жанейро през тази година и няма да ни бъде никак лесно", заяви треньорът на националния ни отбор Армен Назарян....

01 април | 22:40
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Момчето на Гриша Ганчев

Момчето на Гриша Ганчев

"Три пъти съм световен, 6 пъти европейски и два пъти олимпийски шампион, но така и не ме избраха за спортист номер 1 на България. Бях втори, трети, че...

19 декември | 22:25
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