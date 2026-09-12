Назарян: Гоним 6 квоти за Рио
"Гоним 6 квоти за олимпиадата в Рио де Жанейро през тази година и няма да ни бъде никак лесно", заяви треньорът на националния ни отбор Армен Назарян....
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"Гоним 6 квоти за олимпиадата в Рио де Жанейро през тази година и няма да ни бъде никак лесно", заяви треньорът на националния ни отбор Армен Назарян....
Родните борци развалиха празника на Армен Назарян. Двукратният олимпийски шампион имаше рожден ден, но в щаба ни нямаше поводи за купон. Причината за...
Назарян започва деня с омлет от 3 яйца, Сашо Костадинов с банани Порциите на борците не трябва да надхвърлят 300 гр. Това е заръката на треньора на н...
Историята на спорта трябва да се знае, хвали "Спортните чудеса на България" Шампионът Армен Назарян е сред най-титулуваните борци в историята. Два п...
Самоков. Армен Назарян проходи в живописта в залата на спортното училище в Самоков, където провежда тренировките на националния отбор по борба класиче...
"Три пъти съм световен, 6 пъти европейски и два пъти олимпийски шампион, но така и не ме избраха за спортист номер 1 на България. Бях втори, трети, че...
София. Двукратният олимпийски шампион по борба Армен Назарян и изп. директор на футболния "Левски" Константин Баждеков уважиха боксовото шоу на фенфра...
Следващата година добрите треньори и състезатели ще бъдат назначени към спортното министерство и ще подписват договори с ведомството. Това разкри гене...