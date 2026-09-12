Архангелски имена черпят за празника си на 13 юли
Посветен е на небесния вестител, който донесъл благата вест на Дева Мария
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Посветен е на небесния вестител, който донесъл благата вест на Дева Мария
Имен ден празнуват: Габриел, Гаврил, Гавраил, Гаро, Габриела, Габи, Гаврила...
Имен ден празнуват Гавраил, Гаврил, Гавраила, Гаврила, Габриел, Габриела и Габи
От днес започват Вълчите празници
Имен ден празнуват Ангел, Ангелина, Михаил, Михаела, Райчо, Райна и Рангел
Православните християни почитат днес Архангелова задушница, която се отбелязва винаги в съботата преди Архангеловден - на 8 ноември. На този ден се от...