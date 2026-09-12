Арестуваха с трясък бивш гард на братя Галеви
Задържането бе извършено на паркинга пред заведение в "Горна махала" в Дупница.
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Задържането бе извършено на паркинга пред заведение в "Горна махала" в Дупница.
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