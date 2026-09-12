Асфалтират общински пътища в Ардинско
Ремонтните дейности на пътните отсечки са финансирани от капиталовите разходи на община Ардино
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Ремонтните дейности на пътните отсечки са финансирани от капиталовите разходи на община Ардино
За втора поредна година отборът на ОУ "Отец Паисий" от ардинското село Жълтуша завоюва сребърен медал в състезанието „Защита при бедствия, аварии и ка...
Пътищата от общинската пътна мрежа са проходими при зимни условия
Мартенски сняг покри територията на община Ардино. В района на връх Далджа и туристическия комплекс Белите брези в първия ден от седмицата снежната по...
Февруарски сняг покри Ардинско. В района на връх „Далджа" и туристическия комплекс „Белите брези"снежната покривка е около 5 см. В по-ниските места в...
Голямо количество марихуана е открито в района на главния път на ардинското село Светулка, съобщиха от ОД на МВР - Кърджали. Специализираната полицейс...
Сигнал за откраднати 350 литра дизелово гориво е подаден в РУ-Ардино, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Горивото било източено от товарни машини в земл...
Кърджали. За поредна година над 50 деца от територията на община Ардино са поискали да бъдат включени в организираните от Главното мюфтийство летни ку...
Ардино. "Въвеждането на водомерната система ще доведе до справедливо заплащане цената на питейната вода в малките населени места". Това каза на редовн...