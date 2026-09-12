Два военни кораба край отвлечения български "Руен", ще има ли атака
На борда на кораба има 18 души, сред които 8 български моряци
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На борда на кораба има 18 души, сред които 8 български моряци
Руски боен кораб и щатски ескадрен миноносец се разминаха на 60 метра
Хеликоптер от гражданската авиация на Индия е паднал в Арабско море. Това съобщи официалният представител на министерството на отбраната на Индия Сита...