Арабската коалиция отрича за сухопътна операция в Аден
Арабската коалиция отрече да е предприемала каквато и да е голяма сухопътна операция в Аден в помощ на силите, биещи се срещу шиитските бунтовници хут...
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Арабската коалиция отрече да е предприемала каквато и да е голяма сухопътна операция в Аден в помощ на силите, биещи се срещу шиитските бунтовници хут...