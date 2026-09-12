Арестуваха аптекарка свила скъпо лекарство за рак
Варна. Арестувана е управителка на аптека за длъжностно присвояване, съобщиха от полицията във Варна. 61-годишната П. К. е работила като фармацевт в с...
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Варна. Арестувана е управителка на аптека за длъжностно присвояване, съобщиха от полицията във Варна. 61-годишната П. К. е работила като фармацевт в с...
София. Люлински бандит нападна собственичка на аптека в София и я простреля с газов пистолет в шията.След това отмъкна чантата на изпадналата в шок же...
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