Второ сребро за Алберт Попов на Олимпийския фестивал
Лихтенщайн. Силното представяне на българските скиори на 12-ия европейски младежки олимпийски фестивал в Лихтенщайн и Австрия продължи и днес. Два дни...
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Лихтенщайн. Силното представяне на българските скиори на 12-ия европейски младежки олимпийски фестивал в Лихтенщайн и Австрия продължи и днес. Два дни...
София. Ръководството на ЦСКА излезе с декларация в подкрепа на своя футболист Апостол Попов, като според "червените" той е бил обвинен от мнозина за з...
София. Най-добрият защитник на ЦСКА Апостол Попов пропуска и вечното дерби с "Левски" след 8 дни. Бранителят получи контузия и въпреки лекарските нап...