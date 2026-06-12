Пуснаха билетите за "Апокалиптика"
Феновете на "Апокалиптика" вече могат да купят билети за шоуто им в Пловдив. Яката финландска четворка ще разтресе Античния театър 16 години след паме...
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Феновете на "Апокалиптика" вече могат да купят билети за шоуто им в Пловдив. Яката финландска четворка ще разтресе Античния театър 16 години след паме...