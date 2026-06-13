АПИ: Валидността на е-винетките изтича
От бутона „Проверка на винетка“, чрез въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран той, всеки може да получи ин...
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От бутона „Проверка на винетка“, чрез въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран той, всеки може да получи ин...