Извънредно от апелативната прокуратура за Гешев
Прокурори в София с остра позиция
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Прокурори в София с остра позиция
Районен съд Генерал Тошево осъди на осем години и половина 22-годишния рецидивист Емил Р. за опит за изнасилване на възрастна жена, съобщиха от пресце...
София. Висшият съдебен съвет избра Албена Вутова за апелативен прокурор на София. Тя събра 18 гласа "за", един бе "против", а четирима от кадровиците...