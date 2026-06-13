Вагенщайн раздава автографи в Пловдив
Джаз звездите Джанис Харингтън и Хилда Казасян дават старт на феста "Пловдив чете" в Античния Писателят представя романа си "Съновидение за св. Борис...
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Джаз звездите Джанис Харингтън и Хилда Казасян дават старт на феста "Пловдив чете" в Античния Писателят представя романа си "Съновидение за св. Борис...