Няма миграционен натиск по границите
Няма засилен миграционен натиск по нашите граници, броят на преминаващите бежанци е съизмерим с цифрите от миналата година. Това заяви пред БНТ главен...
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Няма засилен миграционен натиск по нашите граници, броят на преминаващите бежанци е съизмерим с цифрите от миналата година. Това заяви пред БНТ главен...
Главен комисар Антонио Ангелов е назначен за директор на ГД "Гранична полиция", съобщават от пресцентъра на МВР. Назначението му вече е било представе...