Намалиха информатиката заради часове по народни хора
За втора поредна година в Софийска математическа гимназия "Пайсий Хилендарски" се влиза с най-висок бал. Това сочат резултатите от първо класиране за...
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За втора поредна година в Софийска математическа гимназия "Пайсий Хилендарски" се влиза с най-висок бал. Това сочат резултатите от първо класиране за...
Кабинет по роботика беше открит на 18 април в Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" (СМГ). Залата е направена и оборудвана с подкрепа...
Яд ме е за онези, които отиват във второкласни университети навън само за да не останат тук Сега държавата ни наказва, че готвим таланти, казва Антон...