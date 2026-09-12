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Роботите влязоха в СМГ

Роботите влязоха в СМГ

Кабинет по роботика беше открит на 18 април в Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" (СМГ). Залата е направена и оборудвана с подкрепа...

19 април | 18:45
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