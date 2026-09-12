Милион румънски туристи ще посетят България
Ниските данъци докараха тук 2544 наши фирми, казва посланик Антон Пакурецу Посланикът на Румъния Антон Пакурецу дава днес прощален прием. Той връчва...
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Ниските данъци докараха тук 2544 наши фирми, казва посланик Антон Пакурецу Посланикът на Румъния Антон Пакурецу дава днес прощален прием. Той връчва...
"Нивото на търговско-икономическите отношения и икономическия потенциал на България и Румъния определят реална възможност за съвместно излизане на по-...
Газовият конектор през Дунав ще е готов през лятото, казва посланик Антон Пакурецу София. В професионалната кариера на посланика на Румъния в Българи...