Официално: "Левски" разтрогна с двама
Пламен Крумов с екипа на "Левски"
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Пламен Крумов с екипа на "Левски"
Прохазка остава резерва в Хасково, въпреки че донесе повечето точки на "Левски" този сезон
София. Полузащитникът на "Левски" Антон Огнянов има сериозно изкълчване на левия глезен, скъсване на връзки и фрактура на малкия пищял, стана ясно сле...
София. "Левски" е атакувал първото си ново попълнение Антон Огнянов още през ноември, стана ясно по време на първата пресконференция на "сините" преди...
София. В "Левски" могат да бъдат спокойни, че Антон Огнянов няма да се покрие отново. "Сините" заковаха аса на "Любимец" с договор за 2,5 години. Ръко...
София. Антон Огнянов подписа договор за 2,5 години с "Левски". Звездата и капитан на "Любимец" вчера премина успешно медицинските прегледи и после се...
На Огнянов е забранено да вдига телефона, подозират близки
От клуба: Сигурно е, когато го видите на "Армията"