Еди Редмейн похвали Антон в Холивуд
Антон Касабов, синеокият красавец, който от години живее отвъд океана, а у нас стана известен с участието си в "Дансинг старс", пусна снимка във Фейсб...
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Антон Касабов, синеокият красавец, който от години живее отвъд океана, а у нас стана известен с участието си в "Дансинг старс", пусна снимка във Фейсб...
Антон Касабов, синеокият красавец от "Денсинг старс", който гради кариера и в Холивуд, ще разкаже довечера за най-трудния момент в живота си - когато...
Жената на Никълъс се заприказвала с БГ мачото, който тренирал сина им
София. Трима секси играчи влизат в състезанието "Денсинг старс". Това са актьорът Дарин Ангелов, холивудската звезда Антон Касабов и моделът Мариан Кю...
Търсеше ме за видеоклип, но се успах, разказва актьорът, модел и световен шампион по таекуондо