Всичко за Антон Карачанаков

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Последни новини Спорт
"Славия" взе Карачанаков

"Славия" взе Карачанаков

Антон Карачанаков е първото ново попълнение в "Славия" през това лято. Крилото, което бе пред завръщане в ЦСКА, е предпочело офертата на Венци Стефано...

07 юли | 21:30
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Двама от ЦСКА с награди

Двама от ЦСКА с награди

София. Футболистите на ЦСКА Серджиу Буш и Антон Карачанаков бяха наградени днес в прессклуб "България", информират от пресцентъра на "червения" клуб....

27 ноември | 14:27
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Томов обеща чистка в ЦСКА

Томов обеща чистка в ЦСКА

София. Бесен от загубата и играта срещу "Лудогорец" (0:2), собственикът на ЦСКА Александър Томов заплаши с чистка през зимата. "Неоправдано слаба и ск...

11 ноември | 18:42
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