"Славия" взе Карачанаков
Антон Карачанаков е първото ново попълнение в "Славия" през това лято. Крилото, което бе пред завръщане в ЦСКА, е предпочело офертата на Венци Стефано...
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Антон Карачанаков е първото ново попълнение в "Славия" през това лято. Крилото, което бе пред завръщане в ЦСКА, е предпочело офертата на Венци Стефано...
Един от любимците на феновете на ЦСКА - Антон Карачанаков, е пред завръщане в клуба. Това обяви самият играч на страницата си във Facebook. "Завръщам...
Богохулство е да ми викат Джизъса, мразя го, разкри Благой Георгиев в интервю за Нова телевизия. "Исус Христос е един. Имам познати доста свещеници, п...
София. Футболистите на ЦСКА Серджиу Буш и Антон Карачанаков бяха наградени днес в прессклуб "България", информират от пресцентъра на "червения" клуб....
Останах, защото обичам ЦСКА, обяви Карачанаков Омръзна ми да повтарям едно и също, без платен телевизионен канал за футбола в България няма да стане,...
София. Футболистът на ЦСКА София Антон Карачанаков получи наградата за най-добър във втория кръг на родната ни А група. Младокът вкара гол от пряк сво...
София. Антон Карачанаков преподписа договора си с ЦСКА, информира официалният сайт на „червените". Футболистът удължи контракта си за две години. От...
Джаксън Менди също пращан в Полша
София. Бесен от загубата и играта срещу "Лудогорец" (0:2), собственикът на ЦСКА Александър Томов заплаши с чистка през зимата. "Неоправдано слаба и ск...