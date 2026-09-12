Всичко за Антон Гинев

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800 хил. за обучение на пилоти

800 хил. за обучение на пилоти

Асоциацията на българските авиокомпании (АБА) настоява да се възстанови практиката до 2010 г. държавата да подкрепя финансово обучението на пилоти. То...

26 април | 18:28
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