Борисов прие оставката на Антон Гинев
Премиерът Бойко Борисов прие подадената от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев оставка, информират...
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Премиерът Бойко Борисов прие подадената от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев оставка, информират...
Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем Антон Гинев за това, че като Генерален директор на държавното предприятие Национална компания „Жел...
Асоциацията на българските авиокомпании (АБА) настоява да се възстанови практиката до 2010 г. държавата да подкрепя финансово обучението на пилоти. То...
Туширахме напрежението с превозвачите ни по турската граница
София. Със заповед на министър-председателя Пламен Орешарски, Антон Гинев е назначен за заместник-министър на транспорта, информационните технологии и...