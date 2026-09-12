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Църква цери миряни с окови

Църква цери миряни с окови

Икона на свети Антоний "бута" грешните навън Стотици миряни се струпаха в църквата "Свети Антоний" навръх Антоновден. Предната нощ вътре в храма прен...

17 януари | 18:00
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