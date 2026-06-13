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Бонев отстреля световна купа

Бонев отстреля световна купа

Антоанета Бонев записа ново голямо постижение. Българката си тръгна със световната купа в дисциплината пневматичен пистолет от състезанието, проведено...

17 май | 20:15
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