Високо, високо, с пречупено крило: Параолимпиецът Антоан Божилов
Антоан Божилов има сили за медал в Рио догодина "Тренирай като дявол, за да видиш рая", е девизът на атлета Всяка победа обикновено е последица от р...
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Антоан Божилов има сили за медал в Рио догодина "Тренирай като дявол, за да видиш рая", е девизът на атлета Всяка победа обикновено е последица от р...