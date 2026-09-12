Москва се задейства! Извънредни мерки в три руски области
Местят и жители към безопасни райони
Следете всички новини, анализи и коментари за Антитерористична Операция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Местят и жители към безопасни райони
Атентаторите, отговорни за атаката в районното полицейско управление в Новоселское, в района на Ставропол, са мъртви. Антитерористичната операция в ра...
И днес в Брюксел е обявена най-високата степен на тревога. Сградите на Европейската комисия са отворени, като има засилени мерки за сигурност". Toва н...
Петима души са арестувани от белгийската полиция след няколко антитерористични операци, проведени в понеделник. Това става ясно от съобщение на прокур...
Засилени мерки за сигурност са взети около синагогата в германския град Бремен, както и около стадиона на "Вердер", където снощи се игра среща от герм...
Пазарджик. ДАНС, жандармерия и полиция са нахлули в ромския квартал „Изток" в Пазарджик, както и в други части на града. По информация на местни медии...
Продължава антитерористичната операция в Източна Украйна
Осем града в Донецка област остават под владението на сепаратисти Киев. Втори ден в Украйна се извършва антитерористична операция, която има за цел д...