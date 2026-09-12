Антим I съобщава на Европа за клането в Батак
Духовникът е пратен в заточение, но посреща свободата и е учредител на Първото велико народно събрание Тази година не можем да се оплачем, че не е на...
Следете всички новини, анализи и коментари за Антим I. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Духовникът е пратен в заточение, но посреща свободата и е учредител на Първото велико народно събрание Тази година не можем да се оплачем, че не е на...
Във Видин започнаха прояви, посветени на първия български екзарх Антим I, който е бил и председател на първото Велико народно събрание след Освобожден...
Видин. Почетната награда на Народното събрание – плакети с образа на първия му председател – екзарх Антим I, получиха шестима видинчани. Причината – т...
Монтана. Богослужебните одежди на първия български екзарх Антим I са оригинални и се пазят в музея на Клисурския манастир, съобщи архамандрит Антим, п...