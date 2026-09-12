Миков: По времето на Антим 1 е приета най-демократичната конституция
Видин. Благодарение на екзарх Антим 1, който ръководи учредителното народно събрание, България приема една от най-демократичните конституции в Европа...
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Видин. Благодарение на екзарх Антим 1, който ръководи учредителното народно събрание, България приема една от най-демократичните конституции в Европа...
София. Антим Първи и бащите учредители са личности в българската история, които са памет, но и послание за поколенията, пример за родолюбие и достойна...
София. Архиерейската корона на екзарх Антим І и парламентарният звънец, възвестил подписването на първата българска Конституция, са сред експонатите в...