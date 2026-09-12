Морфов се завърна с международен екип
Режисьорът извика Деян Донков за Креон в „Антигона“ на Плевен
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Режисьорът извика Деян Донков за Креон в „Антигона“ на Плевен
Премиерата на "Антигона" на Иван Добчев е на 23 септемвриПиесата на Райко Байчев от "Стандарт" открива сезона на театъра на 17 септември След лятото...
"Нашият спектакъл е за истинските, сакрални основания на протестиращия човек, човека, който казва "Не" на разбиращото се от само себе си "Да" и го отс...
София. Софийската опера и балет е пред премиерата на два световноизвестни едноактни балета „Антигона"/"Електра", чиято музика е на Марк Пекарски и Ри...