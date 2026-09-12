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Мъж се нагълта с антифриз

Мъж се нагълта с антифриз

Благоевград. 36-годишният благоевградчанин В. Христов е приет в реанимация, след като се натрови с антифриз. Това съобщи днес информационният сайт str...

06 декември | 10:10
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