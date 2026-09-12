Всичко, което трябва да знаете за защитата на двигателя
Антифризът е една от най-важните течности в автомобила
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Антифризът е една от най-важните течности в автомобила
Подаден е сигнал в полицията, върви и разследване
Той изпил половин литър антифриз
Има и имитации, които увреждат двигателите на автомобилите
Благоевград. 36-годишният благоевградчанин В. Христов е приет в реанимация, след като се натрови с антифриз. Това съобщи днес информационният сайт str...