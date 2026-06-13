МС одобри антидопинговата стратегия
Днес Министерски съвет прие Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта /2015 - 2024 г./, информират от пресцентъра на МС. „...
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Днес Министерски съвет прие Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта /2015 - 2024 г./, информират от пресцентъра на МС. „...