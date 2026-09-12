Атидопинговият ни център ще сътруднични с УЕФА
Националният ни антидопингов център подписа договор за сътрудничество с европейската футболна централа (УЕФА). Контрактът беше парафиран от Марк Валя...
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Националният ни антидопингов център подписа договор за сътрудничество с европейската футболна централа (УЕФА). Контрактът беше парафиран от Марк Валя...
Мариана Георгиева отрече да е уволнила изп. директор на Националния антидопингов център д-р Виолета Заркова. Спортният министър обясни, че отсъствиет...
София. Има сериозни нарушения в антидопинговия център, обяви спортният министър Марияна Георгиева на заседание на Министерски съвет днес. Направени са...