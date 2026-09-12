Колекционери криели над 60 антики и монети
В Плевенско са задържани шестима мъже при полицейска спецоперация и са иззети антични монети
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В Плевенско са задържани шестима мъже при полицейска спецоперация и са иззети антични монети
Министърът на културата Вежди Рашидов спря от продажба на търг в Швейцария незаконно изнесени от България ценни антични монети, информират от пресце...
Бургас. Водолаз от Созопол откри на морското дъно уникална антична монета, която е най-старата у нас. Според археолози находката е изключително рядка...
София. 546 антични монети бяха върнати на българската държава по време на официална церемония в Генералното ни консулство в Ню Йорк. Пратката е задърж...