Червеният конгрес бламира "Позитано" 20
Местни лидери скочиха срещу поправката "анти-Станишев" Делегатите за конгреса на БСП от най-ключовите области като София, Пловдив, Бургас, Варна и др...
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Местни лидери скочиха срещу поправката "анти-Станишев" Делегатите за конгреса на БСП от най-ключовите области като София, Пловдив, Бургас, Варна и др...