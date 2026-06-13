United Group назначава Анте Смокрович за Изпълнителен директор на Енергийната дивизия
Досегашният директор Боян Кършаков ще продължи да ръководи иновациите като Оперативен директор на UG Energy и изпълнителен директор на UG Solar и Tess...
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Досегашният директор Боян Кършаков ще продължи да ръководи иновациите като Оперативен директор на UG Energy и изпълнителен директор на UG Solar и Tess...