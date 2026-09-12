Всичко за Анте Чачич

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НА ЖИВО: Турция – Хърватия

НА ЖИВО: Турция – Хърватия

На „Парк де пренс" в Париж се играе друг от шестте мача, определени от УЕФА като най-рисковите на турнира. Това е балканското дерби Турция – Хърватия...

12 юни | 14:50
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