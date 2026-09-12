За всички, които заспаха: Португалия е на четвъртфинал
Видео от мача - ТУК! Акценти от мача - ТУК! Португалия победи Хърватия в странен мач с 1:0 след продължения на осминафиналите на Евро 2016. 115 мин...
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Видео от мача - ТУК! Акценти от мача - ТУК! Португалия победи Хърватия в странен мач с 1:0 след продължения на осминафиналите на Евро 2016. 115 мин...
На „Парк де пренс" в Париж се играе друг от шестте мача, определени от УЕФА като най-рисковите на турнира. Това е балканското дерби Турция – Хърватия...
Хърватия реагира с възмущение на назначението на Анте Чачич за селекционер. На практика той пострада заради факта, че е протеже на омразния бос на "Ди...