Ансамбъл „Пирин“ отбелязва 65 години от създаването си
Концертът под надслов „Песен в гърло се не спира” е на 14 октомври в зала 1 на НДК
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Концертът под надслов „Песен в гърло се не спира” е на 14 октомври в зала 1 на НДК
На 24 и 25 август ансамбълът представя родния фолклор в Амфиполи по време на трансграничен фестивал
Това е поредното участие за тази година на ансамбъл „Пирин“ на международна сцена
Ансамбълът отново става посланик на българското музикално-танцово фолклорно изкуство по света
В събитието, организирано от световната федерация FIDAF, участваха 15 фолклорни ансамбли от всички континенти
Танцьорката Мария Янева пострада в тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Струма"
Танцьорът от ансамбъл "Пирин" Михаил Аладжов прекъсна фестивална програма, за да предложи брак на приятелката си. Това стана на 44-ия международен фес...
След тридневното си гостуване във френската столица Париж Ансамбъл „Пирин" отпътува днес за Гърция, за да сложи началото на тридневните празненства по...
Благоевград. На 85-годишна възраст почина един от дългогодишните диригенти на Ансамбъл „Пирин" Стоян Стоянов. Поклонението ще се състои в сряда, 28 ян...