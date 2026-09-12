Фенингер и Хиршер пак са №1 в алпийските ски
Австрия записа пореден триумф в надпреварата за Световната купа. За втора поредна година Анна Фенингер и Марсел Хиршер спечелиха големите кристални гл...
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Австрия записа пореден триумф в надпреварата за Световната купа. За втора поредна година Анна Фенингер и Марсел Хиршер спечелиха големите кристални гл...
Хората в Банско ме зареждат с енергия, споделя Анна ФенингерШампионката слуша поп, но не е голям фен на музиката Настоящата звезда на Австрия в алпий...
Уникален дубъл за Световната купа по ски направи в Банско настоящата носителка на кристалния глобус Анна Фенингер (Ав). По-малко от 24 часа, след като...
Уникален дубъл за Световната купа по ски направи в Банско настоящата носителка на кристалния глобус Анна Фенингер (Ав). По-малко от 24 часа, след като...
Олимпийската и световна шампионка Анна Фенингер (Ав) спечели без проблеми алпийската комбинация за Световната купа в Банско с време 2:05,06 мин. Втора...
Ленцерхайде. Победно завършиха сезона в световната купа носителите на големия кристален глобус Анна Фенингер и Марсел Хиршер. На финалите в Ленцерхайд...
Линц. Анна Фенингер донесе първия успех на Австрия в гигантски слалом при дамите за сезона. По трудната писта в Линц 24-годишната красавица от Аднет п...