Депутатите ще посочват контактите си по предлаган от тях закон
Реваншизъм е смяната на редови полицейски служители, казва Анна Александрова, кандидат за народен представител от ГЕРБ, председател на Правната комиси...
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Реваншизъм е смяната на редови полицейски служители, казва Анна Александрова, кандидат за народен представител от ГЕРБ, председател на Правната комиси...
Всеки вносител на законопроект ще обявява контактите си със заинтересовани страни
До март догодина ще бъде създадена нова длъжност
Кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ за 25 МИР Красимир Велчев, Лъчезар Иванов, Снежана Дукова и Анна Александрова проведоха среща-дискусия...