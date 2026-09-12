Всичко за Анна Александрова

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Кандидат-депутати от ГЕРБ в 25 МИР проведоха дискусия с лекарите и медицинския екип от 8 ДКЦ в столицата

Кандидат-депутати от ГЕРБ в 25 МИР проведоха дискусия с лекарите и медицинския екип от 8 ДКЦ в столицата

Кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ за 25 МИР Красимир Велчев, Лъчезар Иванов, Снежана Дукова и Анна Александрова проведоха среща-дискусия...

26 септември | 11:31
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